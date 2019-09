Khởi tố nghi phạm sát hại mẹ đẻ ở Thanh Hóa

Tối ngày 5.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Quách Văn Thạo (29 tuổi, ngụ tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 2.9, Thạo cầm dao từ nhà mình sang nhà anh Quách Văn Thao (em trai Thạo, nhà cách nhau khoảng 40 m), tìm và đuổi chém anh Thao nhưng không được.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ án ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lúc này, bà Bùi Thị Chanh (62 tuổi, là mẹ của Thạo và anh Thao) đang nằm trên giường (do bị liệt), đã có lời qua tiếng lại với Thạo. Bất ngờ Thạo xông vào giường, dùng dao chém bà Chanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thạo cố thủ trong nhà . Nhiều người thân và người dân tập trung đến nhưng không ai dám vào trong nhà, vì sợ hung thủ hung hãn tiếp tục gây án.

Phải đến khi lực lượng của Công an huyện Như Xuân và Công an xã Thượng Ninh có mặt tại hiện trường mới khống chế, bắt giữ được Thạo đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, vụ án được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.