Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công công an xã

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra, làm rõ về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích cho các cán bộ Công an xã Thiệu Tân.

Các nghi phạm bị tạm giữ, gồm: Dương Văn Long, Đỗ Đình Thắng, Lê Viết Hưng, Lê Viết Cường, Lê Viết Sơn, Mai Trọng Tiến và Nguyễn Tiến Anh (đều ngụ tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7.6, Công an xã Thiệu Tân nhận được tin báo của người dân về vụ việc có một nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng tại địa bàn thôn 1, xã Thiệu Tân. Nhận được tin báo, ông Đỗ Duy Tám, Trưởng Công an xã Thiệu Tân cùng 4 công an viên khác đã đến thôn 1 để giải quyết vụ việc.

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP Một trong 7 nghi phạm tại cơ quan điều tra

Khi đến nơi, lực lượng công an thấy có 3 thanh niên (ngụ tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa) đang đánh anh Hà Hữu Chính (ngụ tại huyện Thiệu Hóa) nên lực lượng công an đã vào khống chế được 1 người và đang chuẩn bị đưa về trụ sở làm việc.

Bất ngờ, có hơn 10 thanh niên đi trên 6 xe máy tới, rồi dùng dao, kiếm, ống tuýp sắt lao vào đánh cả tổ công tác của Công an xã Thiệu Tân để giải cứu đồng bọn . Hậu quả, ông Đỗ Duy Tám, Trưởng công an xã Thiệu Tân cùng 4 người khác bị thương phải nhập viện điều trị.