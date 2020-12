Phá điểm bán lẻ ma túy có 'shipper' ở TP.Lào Cai

Ngày 16.12, Công an TP.Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phá thành công 2 vụ án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng với các hành vi mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một điểm bán lẻ có người vận chuyển - giao hàng.

Đến sáng 15.12, Công an TP.Lào Cai đã bắt quả tang Nguyễn Duy Linh (36 tuổi) hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đường Lý Công Uẩn, tổ 13, P.Kim Tân, TP.Lào Cai với tang vật là 13 túi ma túy đá.

Ngay sau đó, Công an TP.Lào Cai khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Linh tại số nhà 131 đường Mường Than, P.Kim Tân, TP.Lào Cai thì phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng tại đây, công an đã thu giữ 1 túi ma túy đá , 1 túi cần sa và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Linh từng có 3 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.