Tai nạn giao thông trên quốc lộ 217 Thanh Hóa, 3 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 31.5, trên tuyến quốc lộ 217, đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, anh Vũ Minh Hoàng (công tác tại Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport, mang biển số 36A- 268.15 lưu thông trên quốc lộ 217.

Khi đến địa điểm trên, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 36L-N9-2515 do bà Trịnh Thị Liên (51 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) điều khiển, chở chị Nguyễn Thị Thủy và một cháu bé 7 tháng tuổi (đều ngụ tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy), chạy theo hướng ngược lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô là anh Vũ Minh Hoàng đã rời khỏi hiện trường, rồi đến cơ quan công an trình diện.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn , nên Công an huyện Vĩnh Lộc đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.