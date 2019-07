Thiếu người phục vụ, quản lý karaoke chỉ đạo bắt nhân viên nữ của quán khác

Ngày 31.7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ vừa ra quyết định khởi tố 7 nam thanh niên để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cường (19 tuổi), Nguyễn Văn Hoằng (21 tuổi), Phạm Văn Hùng (20 tuổi); Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi), Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Quang Tuyến, đều 19 tuổi. Tất cả trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, ngày 1.6, do thiếu nhân viên nữ phục vụ, Nguyễn Văn Cường, quản l ý quán karaoke Ruby tại thôn Mễ Thượng (xã Yên Phú, Yên Mỹ), đã nhờ 9 nam thanh niên gồm: Đào Công Giỏi (15 tuổi), Nguyễn Văn Liên (16 tuổi), Nguyễn Văn Đài (15 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Mỹ, và 6 người bị khởi tố kể trên đi bắt nhân viên về phục vụ cho quán của mình.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng đến một quán karaoke cùng xã nhờ chủ quán gọi giúp 3 nhân viên nữ đến phục vụ.

Trong lúc anh Đào Mạnh Cường (30 tuổi) chở 3 nhân viên nữ đến khu vực cống chui, đường 5B (xã Việt Cường, Yên Mỹ), các đối tượng đã dùng gậy và tuýp sắt đánh anh Cường bị thương và bắt được 2 trong số 3 nhân viên nữ. Sau đó, các đối tượng đưa 2 cô gái này đến nhà nghỉ Mạnh Cường ở thị trấn Văn Giang.

Tại đây, các đối tượng bàn bạc nhau và đưa 2 “chiến lợi phẩm” tới nhà nghỉ khác để tránh bị lộ. Lợi dụng sơ hở của nhóm đối tượng, 2 nữ nhân viên đã chạy thoát và báo tin tới lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Mỹ đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Qua quá trình xác minh, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố đối với 7 đối tượng kể trên. Riêng Đài, Liên và Giỏi được công an giao cho gia đình và địa phương quản lý do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.