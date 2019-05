Nổ súng tại quán karaoke khi nữ nhân viên tiếp bia chê khách 'boa' ít

Ngày 24.5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành truy bắt nhóm thanh niên nổ súng , hành hung người khác trong quán karaoke.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 20.5, anh Nguyễn Duy Tín (24 tuổi) và anh Nguyễn Quý Trung (25 tuổi) cùng bạn bè đến hát karaoke tại quán Fly (số 23 Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku). Tại đây cả nhóm gọi X. và L. (cùng 18 tuổi, cùng trú P.Ia Kring, TP.Pleiku), hai nhân viên tiếp bia, đến cùng hát.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị ra về, Trung boa cho X. và L. mỗi người 200.000 đồng. X. và L. chê ít nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Trung tát vào mặt X. Ngay lập tức, X. ra ngoài quán gọi điện thoại cho Vũ Thị Hà My (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Vượng (28 tuổi, chồng My, cùng trú hẻm 427 Nguyễn Viết Xuân, tổ 14, P.Hội Phú, TP.Pleiku) kể lại việc bị đánh.

Sau vụ ẩu đả, Trung bị gãy 1 răng cửa và xây sát nhẹ. Tín bị 1 vết thương do trúng đạn súng cao su, được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nhận được tin báo, Công an TP.Pleiku đã tiến hành khám nghiệm hiện trường . Tại đây, cơ quân công an thu giữ 1 băng đạn gồm 2 viên đạn cao su, 1 vỏ đạn và 1 đầu đạn cao su. Hiện cơ quan công an đang tổ chức truy bắt Vượng và đồng bọn để điều tra vụ hành hung người khác.