Thượng úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu công an vì sử dụng ma túy

Chiều 24.5, đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CGST Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này vừa công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, về việc xử lý kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đại tá Chiến, ông Nguyễn Tất Thắng có đơn và được cho nghỉ phép từ ngày 20.5 để chăm sóc vợ mới sinh con. Đến khoảng 1 giờ ngày 21.5 thì ông Thắng bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang có hành vi sử dụng chất ma túy cùng nhiều người khác (chưa rõ số lượng cụ thể).

Tuy nhiên, về mức độ vi phạm và ngoài hành vi sử dụng chất ma túy, có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy hay không thì đại tá Chiến cho biết chưa nắm rõ, do vụ án đang trong quá trình điều tra.

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, rạng sáng 21.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi sử dụng chất ma túy tại một ngôi biệt thự ở phường Quảng Cư (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Trong số những người bị bắt quả tang đang có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng chất ma túy, có thượng úy Nguyễn Tất Thắng.

Ngày 22.5, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy Nguyễn Tất Thắng. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.