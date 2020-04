Tranh chấp mương nước giữa 2 gia đình, 1 người chết, 1 người bị thương

Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) phối hợp Công an TP.HCM cùng một số đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ việc tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín tử vong do rơi từ tầng 14 của một chung cư.