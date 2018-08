Xô xát trong hội trại hè, một thiếu niên bị đâm chết

Ngày 12.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Nam Bắc (18 tuổi, ngụ tại xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa), để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11.8, em Nguyễn Đình Thanh (16 tuổi, ngụ tại thôn 10, xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa) đến xem hội trại hè tại sân Trung tâm văn hóa xã Quảng Phú.

Tại đây, giữa Thanh và Bắc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc xô xát, Bắc đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người Thanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Bắc nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên đến 3 giờ sáng ngày 12.8 nạn nhân Thanh tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành truy bắt nghi phạm Nguyễn Nam Bắc. Đến 12 giờ ngày 12.8 lực lượng cảnh sát đã bắt được nghi phạm Bắc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.