Phạt chủ đầu tư khách sạn 5 tầng hầm gây sụt lún, hư hỏng nhiều nhà dân

Ngày 26.1, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư xây dựng khách sạn President với 5 tầng hầm, gây sụt lún, hư hỏng nhà dân tại hẻm 5 đường Lê Đại Hành, P.3 (Đà Lạt), nơi người dân quen gọi là thung lũng Kim Khuê.

Theo quyết định trên, Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thành Thành Công bị xử phạt 25 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình gây lún, nứt, hư hỏng công trình nhà ở lân cận trong khu vực.

UBND TP. Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư do bà Trịnh Thị Hồng đại diện theo pháp luật phải bồi thường thiệt hại, khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho các hộ dân có công trình bị ảnh hưởng, theo quy định.

Như Thanh Niên đã phản ánh, công trình xây dựng khách sạn President gồm 1 trệt, 3 lầu nhưng có tới 5 tầng hầm đang gây tình trạng sụt lún đất, làm hư hỏng 12 nhà dân, trong đó 2 nhà bị sập phải tháo dỡ hoàn toàn; hệ thống đường đi, hệ thống cấp thoát nước trong khu vực bị hư hỏng, bị tắc do đất chuyển dịch.

Để bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản, cơ quan chứng năng và UBND P.3 (Đà Lạt) đã phải phải di dời toàn bộ 4 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 25.1, sau khi đến hiện trường công trình xây dựng khách sạn President với 5 tầng hầm, ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt ban hành văn bản hỏa tốc giao Phòng Quản lý đô thị, UBND P.3 khẩn trương khắc phục hậu quả của việc xây dựng khách sạn gây sụt lún, nứt, hư hỏng nhà dân, hệ thống cấp thoát nước. Đồng thời báo cáo việc giải quyết khiếu nại của người dân xung quanh việc xây dựng khách sạn này; đồng thời phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng con người, tài sản…

Nhiều vị trí trong khu vực thung lũng Kim Khuê hệ thống cấp nước bị rò rỉ do tình trạng sụt lún đất khi thi công các tầng hầm khách sạn President

Hệ thống cấp nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều tối 25.1, Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt chủ trì buổi họp khẩn giải quyết kiến nghị của người dân và phối hợp với các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả do thi công xây dựng khách sạn President với 5 tầng hầm gây sụt lún nghiêm trọng. Tham dự buổi họp có Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty Điện lực Đà Lạt để lên phương án triển khai nhanh việc khắc phục sự cố cấp nước bị xì, hệ thống thoát nước bị tắc do hậu quả của sụt lún đất. Đồng thời kiểm tra hệ thống cấp điện trong khu vực để phòng chống cháy nổ do sụt lút đất, nhà có thể làm ảnh hưởng.