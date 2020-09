Phát hiện 121 mẫu con dấu giả các cơ quan, tổ chức tại tiệm photocopy

Trước đó, tháng 6.2019, bà Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đến UBND phường nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì bị ông Đoàn Văn Giang (Phó chủ tịch UBND P.Thanh Khê Tây) phát hiện “giấy xác nhận tình trạng kinh doanh ” của bà Thuyền làm giả chữ ký của chính ông nên trình báo Công an Q.Thanh Khê.

Qua hơn 2 tháng truy xét, công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Đình Pháp (27 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức.