Phát hiện 2 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ‘chui’ tại Thành phố Thủ Đức

Cơ sở thẩm mỹ chui thứ nhất tại địa chỉ Khu Vinhomes Grand Park, phòng số 0319, lô S202, đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ (Q.9 cũ), TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Tại cơ sở, đoàn phát hiện có 3 phòng chăm sóc da với 6 giường, có trang bị 1 máy phun hơi nước, 1 máy laser triệt lông (cơ sở không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc máy).

Ngoài ra, đoàn còn phát hiện tại cơ sở này còn có các loại thuốc tê, chất làm đầy, chỉ khâu phẫu thuật, dao phẫu thuật… Đoàn tiến hành niêm phong, tạm giữ các bằng chứng nêu trên, đồng thời yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật xâm lấn khi chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ “Học viện phun xăm thẩm mỹ Diễm Nguyễn - Academy” thuộc Công ty TNHH thẩm mỹ viện và học viện Diễm Nguyễn ở địa chỉ 416/12, Lã Xuân Oai (P.Long Trường (Q.9 cũ), TP.Thủ Đức).

Tại thời điểm khi Đoàn kiểm tra đến, cơ sở này đang mở cửa và có nhiều học viên đang học phun xăm. Tiếp đoàn là bà Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Công ty, có xuất trình Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TP,HCM cấp ngày 26.1.2021, nhưng không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về phun xăm, thêu trên da do Sở LĐ-TB-XH cấp và Giấy phép hoạt động của cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp và các Chứng chỉ hành nghề có liên quan.