Phát hiện 2 vụ chết trong tư thế treo cổ, có nạn nhân mới 9 tuổi

Khoảng 7 giờ ngày 15.5, người dân phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây xà cừ tại khu vực bãi cát bên đường Phạm Hùng (P.Long Tâm, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) nên báo công an.

Ngay sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Bà Rịa, Công an P.Long Tâm đến khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Bà Rịa để điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh V.Đ.P (25 tuổi, ngụ P.Long Toàn, TP.Bà Rịa).

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra một vụ phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ khiến nhiều người đau lòng. Nạn nhân là cháu bé mới 9 tuổi.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 12.5, người nhà phát hiện cháu V.N.T.A (9 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ. Nguyên nhân ban đầu xác định cháu V.N.T.A buồn chuyện gia đình nên tự tử.