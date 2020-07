Phát hiện 40 kg ma túy đá 'nhồi' vào đá granite đưa ra nước ngoài

Ngày 20.8, một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C02), cho biết Cục này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi.