Truy tố 1 người Đài Loan vận chuyển gần 317 kg ma túy

Ngày 11.3.2019, Chen Tsen Wei lái xe tải chở Yen Yung Chu và ma túy từ Bình Dương lên TP.HCM. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, khi xe tải đến khu vực vòng xoay An Sương, thì gặp Đội CSGT An Sương thuộc PC08 Công an TP.HCM và tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe để kiểm tra (Thanh Niên đã thông tin).

Trong quá trình kiểm tra, Chen Tsen Wei đã đưa “tiền bồi dưỡng” để được CSGT cho xe đi, nhưng lực lượng này từ chối và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe.

Lúc này, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, đến nay chưa bắt được. Vật chứng thu giữ trên thùng xe tải do Chen Tsen Wei điều khiển, gồm 5 thùng carton bên trong chứa gần 317 kg ma túy