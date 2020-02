Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 17 kg

Tối 6.2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết các đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh An Giang và Bộ đội biên phòng An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia , thu giữ tang vật gần 17 kg ma túy.