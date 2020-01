Phát hiện 414 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Thông tin từ Công an thành phố Huế ngày 11.1 cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý một số lô hàng cấm với nhiều súng đồ chơi gây nguy hiểm trẻ em.

Trước đó khoảng 9 giờ 30 ngày 10.1, Tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, Đội cảnh sát giao thông trật tự , Công an TP.Huế tuần tra trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (nội ô thành phố Huế) thì phát hiện ô tô BS 75H - 6550 do ông Mai Xuân Tuấn (47 tuổi, trú phường Kim Long) điều khiển có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông nên yêu cầu dừng xe.