Phát hiện 75 dân chơi dương tính ma túy ở vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Rạng sáng 20.5. Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) ập vào vũ trường New Phương Đông theo kế hoạch tổng tấn công các tụ điểm vũ trường, bar, karaoke của Ban giám đốc Công an TP, phát hiện 75 dân chơi dương tính ma túy.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 20.5, Công an Q.Hải Châu huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ như hình sự, ma túy, cơ động... ập vào vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Lúc này, vũ trường đang có hàng trăm khách, nhiều dân chơi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Công an Q.Hải Châu đã yêu cầu kiểm tra kỹ từng nơi trong vũ trường, tiến hành cho kiểm tra ma túy đối với 190 người.

Đến 4 giờ cùng ngày (20.5), quá trình kiểm tra mới kết thúc, kết quả, có 75 người dương tính với ma túy bị công an quận tiếp tục tạm giữ, đưa về đồn để làm rõ hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Ảnh: V.T Công an quận ập vào vũ trường New Phương Đông Ảnh: V.T Các dân chơi dương tính ma túy Ảnh: V.T Kiểm tra về hoạt động kinh doanh của vũ trường Ảnh: V.T Ngoài việc phát hiện khách sử dụng ma túy, công an quận còn tạm giữ một số lượng rượu ngoại, sisha không hóa đơn chứng từ Ảnh: V.T Đến 4 giờ sáng, việc kiểm tra mới hoàn tất

Đồng thời, Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện các biện pháp kiểm tra hành chính khác, tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình sisha không hóa đơn chứng từ hợp lệ.

New Phương Đông là tụ điểm vũ trường, bar, pub thứ 5 trên địa bàn Q.Hải Châu bị công an quận đột kích, nằm trong kế hoạch tổng tấn công các tụ điểm vũ trường, karaoke trên toàn TP do Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo toàn bộ công an địa phương thực hiện trong tháng 4 và 5. (Thanh Niên đã thông tin)