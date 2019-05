Phát hiện bộ xương người không đầu, không chân trong lòng hồ sông Tranh 2

Sáng 14.5, ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng Công an xã Trà Giác (H.Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết trong lúc chèo ghe đi thả lưới đánh cá, người dân vừa phát hiện tại lòng hồ sông Tranh 2, thì phát hiện một bộ xương người không đầu và không có chân.

Sau đó, người này gọi báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Trà Giác phối hợp với Công an H.Bắc Trà My, đã có mặt khám nghiệm hiện trường , thu thập thông tin