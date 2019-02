Phát hiện bộ xương người trong rừng tràm ở Phú Quốc

Đến 17 giờ ngày 2.2, Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một bộ xương người trong rừng tràm ở tổ 2, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân đi vào khu rừng tràm này, thì phát hiện một bộ xương người nên báo công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Phú Quốc đã đến khám nghiệm hiện trường . Sau khám nghiệm, công an xác định bộ xương này của nam giới, trên người vẫn còn áo thun, quần ngắn, một đôi dép. Trong túi áo vẫn còn một gói thuốc lá, bật lửa và một điện thoại di động hiệu Philips.

ẢNH: HOÀNG TRUNG Những vật dụng công an thu được sau khám nghiệm

Đồng thời, công an còn phát hiện ở thân cây trên bộ xương có một sợi dây dài to bằng đầu đũa nên xác định đây là một vụ tự tử. Ngoài ra, công an nhận thấy không có dấu hiệu gì bất thường khác nên đã bàn giao lại cho chính quyền xã Cửa Dương xử lý.

Ngoài ra, Công an xã Cửa Dương đã hỏi những người dân xung quanh khu vực này thì được biết trong một năm trở lại đây, khu vực này không có ai mất tích chưa tìm thấy.