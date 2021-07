Phát hiện công nhân test nhanh dương tính, nhưng công ty báo chậm cho địa phương

Ngày 28.7, trả lời Thanh Niên, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Dĩ An (Bình Dương) kiêm Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Dĩ An, cho biết Công ty CP gỗ mỹ nghệ Long Việt (Công ty Long Việt, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) không báo cáo cho địa phương khi phát hiện test nhanh có công nhân dương tính Covid-19

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ một nguồn khác, không phải do công ty báo, tôi đã trực tiếp chỉ đạo và đến tận công ty để làm việc mới phát hiện ra công ty có tới 248 người dương tính”, ông Bảy cho hay.

Theo nội dung biên bản làm việc của Trung tâm y tế TP.Dĩ An ngày 22.7, đoàn công tác phòng chống dịch Covid -19 TP.Dĩ An do ông Phạm Văn Bảy chủ trì đến làm việc với Công ty Long Việt để “xác minh các trường hợp dương tính đang cách ly tạm thời tại công ty”. Nội dung biên bản làm việc ghi nhận ngày 20.7, Công ty Long Việt tổ chức test nhanh Covid-19 cho 292 người, kết quả có 241 người dương tính. Ông Bảy cho biết, cơ quan chức năng TP.Dĩ An đã lập biên bản đối với Công ty Long Việt về các lỗi “không cung cấp thông tin về phòng chống dịch cho địa phương và không hợp tác trong phòng chống dịch theo quy định”. Ông Bảy giải thích việc công ty tự tổ chức test nhanh sàng lọc Covid-19 cho công nhân là được khuyến khích nhưng phải thông báo cho cơ quan y tế địa phương đến để giám sát, sau đó công nhận các kết quả xét nghiệm và nếu phát hiện F0 thì cơ quan y tế sẽ kịp thời “bóc tách” F0, F1 đưa đi điều trị, cách ly.