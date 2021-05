Phát hiện hơn 350 quả bom bi nằm trong khuôn viên trụ sở UBND TP.Hải Dương

Chiều nay, 12.5, Bộ Y tế thông báo 30 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại 4 tỉnh, thành. Trong đó, có 20 ca tại TP. Đà Nẵng

Số lượng chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM áp dụng từ ngày 15.5 tại các tuyến đường cửa ngõ ít hơn nhiều so với thời điểm tháng 4 năm ngoái.

Một phụ nữ 36 tuổi tại H.Châu Thành, tỉnh An Giang đã tổ chức điểm lắc tài xỉu cho nhiều con bạc tham gia. Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá điểm cờ bạc này.