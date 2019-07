Phát hiện ma túy, súng quân dụng trong căn nhà không số

Theo thông tin ban đầu, đêm 23.7, Công an TX.Bến Cát kiểm tra căn nhà không số trên đường H4 ở khu phố 6, P.Thới Hoà, TX.Bến Cát do Trần Hoàng Mai (47 tuổi, ngụ Nghệ An) thuê ở.

Tại thời điểm công an kiểm tra, trong căn nhà này còn có Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, ngụ Nghệ An) đang ở chung với Mai. Công thu giữ được 593 gr ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn, 3 viên viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang tạm giữ Mai và Anh cùng nhiều tang vật để phục vụ công tác điều tra vụ tàng trữ ma túy và súng quân dụng.