Nghi phạm vận chuyển ma túy dùng lựu đạn chống trả lực lượng chức năng

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, trưa nay 24.7, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đoan vị này đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và các cơ quan chức năng khác phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam