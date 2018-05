Phát hiện nhiều tàu cá chở dầu DO trái phép trên biển

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 16.5, trên vùng biển Côn Đảo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Đồn biên phòng Côn Đảo phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát BT 99879 TS do ông Lượng Văn Trọng (44 tuổi, ngụ Bến Tre) làm chủ, đang sang khoảng 1.000 lít dầu DO cho tàu cá mang biển kiểm soát BT 95552 TS do ông Trần Văn Bùi (49 tuổi, ngụ Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên tàu cá BT 99879 TS chứa 28.000 lít dầu DO và trên tàu cá BT 95552 TS chứa 16.000 lít dầu DO. Đại diện 2 tàu cá trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO này.

Trước đó, trong 2 ngày (6 và 8.5), trên vùng biển Côn Đảo, Tổ công tác Hải đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng phát hiện tàu cá TG 94767 TS chở khoảng 70.000 lít dầu DO và tàu cá TG 90659 TS chở khoảng 40.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng 2 tàu đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số dầu trên.