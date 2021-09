Phát hiện nhiều trường hợp chỉnh sửa giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Dương

Chiều 18.9, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đã nhận được báo cáo từ CSGT tỉnh Bình Dương về việc liên tiếp phát các trường hợp chỉnh sửa giấy xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, lúc 8 sáng cùng ngày, trong quá trình trực tại chốt kiểm dịch ở cầu Phú Cường, nối giữa TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) và H.Củ Chi (TP.HCM), lực lượng CSGT TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 61C-435… do Nguyễn Văn Ch. (ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển, trên xe chở theo Nguyễn Thọ Vĩnh H. (ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai), lưu thông đi từ địa chỉ D20A, ấp Kiến An (xã An Điền, TX.Bến Cát, Bình Dương) đến Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TP.HCM) để nhận hàng rau, củ, quả sau đó quay trở về Bình Dương giao hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện giấy test nhanh Covid-19 của Nguyễn Văn Ch. có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa. Qua đấu tranh, Nguyễn Vă Ch. khai nhận đã chỉnh sửa ngày trên giấy test nhanh Covid-19 từ ngày 21.8.2021 thành ngày 17.9.2021 với mục đích lưu thông qua các chốt kiểm dịch.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu Nguyễn Văn Ch. và người đi cùng xe test nhanh Covid-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 người này đều dương tính với SARS-CoV2.

Trước đó, chiều 17.9, cũng tại chốt kiểm soát cầu Phú Cường, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý lái xe Nguyễn Minh Tr. (ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang) chỉnh sửa giấy xét nghiệm Covid-19 từ ngày 10.9 thành ngày 16.9.