Làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bán cho hơn 100 người

Ngày 7.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 16.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an P.Minh Tân, TX.Kinh Môn phát hiện Nguyễn Văn Công (29 tuổi, ở khu Bích Nhôi 2, P.Minh Tân, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có hành vi bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 giả của Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương (TP.Hà Hội) cho Nguyễn Thị Hiền (24 tuổi, ở xã Minh Tân, TX.Kinh Môn) với giá 200.000 đồng ngay tại quán photocopy do Công làm chủ.