Phát hiện nhiều vụ đẻ thuê, mua bán bào thai, bán con sang Trung Quốc

Khởi tố 244 vụ, 330 bị can về tội mua bán người Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2018 và quý 1.2019, lực lượng công an đã khởi tố hơn 244 vụ, 330 bị can về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi. Toà án các cấp đã xét xử 127 vụ, với 231 bị cáo phạm các tội về mua bán người. Lực lượng công an cũng đã tổ chức xác minh, giải cứu, tiếp nhận gần 1.900 trường hợp, trong đó, xác định 577 trường hợp là nạn nhân bị mua bán, còn lại là những người nhập cảnh, di cư trái phép. 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.