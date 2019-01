Nhóm phụ nữ sang Trung Quốc bán con bị lật xe đã trở về

Ngày 27.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này và Cục Cảnh sát hình sự (CSHS - Bộ Công an) cùng Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh vừa tiếp nhận 4 phụ nữ ở Nghệ An bị tai nạn giao thông khi sang Trung Quốc (TQ) bán con , do cơ quan chức năng TQ bàn giao.