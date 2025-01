Canh đường, ngụy trang, dùng xe tải chở 600 kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 7.1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 người trong vụ vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam, để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Những người đang bị công an tạm giữ gồm: Huỳnh Văn Ngô (52 tuổi), Huỳnh Tấn Phát (24 tuổi, cùng ngụ xã Trường Hòa, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) và Cao Thanh Hải (40 tuổi ngụ P.Long Hoa, TX.Hòa Thành, Tây Ninh).

Ngô, Phát và Hải cùng tang vật pháo lậu ẢNH: X.T

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội buôn bán, vận chuyển pháo nổ từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có bố trí người canh đường và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, ngụy trang qua nhiều tầng lớp để tránh né lực lượng chức năng, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Vào lúc 21 giờ 5 ngày 2.1, tại khu vực ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa (TX.Hòa Thành), Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Công an H.Châu Thành, Công an TX.Hòa Thành, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang Ngô, Phát và Hải đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển 21 thùng chứa 326 hộp pháo các loại, với tổng khối lượng khoảng 603 kg.

Khai nhận trước cơ quan chức năng, các đối tượng cho biết số pháo trên do 1 người đàn ông người Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia về tập kết tại ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, TX.Hòa Thành, sau đó sẽ đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Vụ vận chuyển pháo lậu đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ theo quy định.