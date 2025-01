TP.HCM: Hùn tiền mua pháo lậu chưa kịp bán thì bị công an bắt

Theo đó, chiều 17.12.2024, Công an H.Bình Chánh phối hợp Công an xã Phạm Văn Hai tuần tra địa bàn, phát hiện xe ô tô đậu ở bãi đất trống có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Số pháo bị công an bắt quả tang thu giữ ẢNH: C.T.V

Tại đây, tổ công tác ghi nhận lái xe là P.V.C (33 tuổi, quê Long An) chở theo Học và Để. Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 4 thùng carton chứa 36 khối hình hộp bọc giấy nhiều màu sắc nghi vấn là pháo hoa nổ loại 49 nòng, tổng khối lượng khoảng 63 kg.

Tại cơ quan công an, Học khai nhận 36 bệ pháo hoa nổ loại 49 nòng nói trên là của Học cùng Để hùn tiền mua, mục đích cùng nhau đi bán kiếm lời nhưng chưa bán được thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang.

Qua điều tra, công an xác định trước đó, Để có đưa cho Học 5,6 triệu đồng để hùn mua pháo hoa nổ loại 49 nòng bán kiếm lời. Học liên lạc với người đàn ông tên Thông mua được 36 bệ pháo hoa nổ loại 49 nòng, với giá 400.000 đồng/bệ pháo nổ (tổng 36 bệ pháo nổ là 14,4 triệu đồng). Học thỏa thuận với Thông đưa trước 5,6 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả cho Thông sau khi bán được pháo và Thông đồng ý.

Sáng 17.12, Học cùng Để nhận được 36 bệ pháo nổ (đựng trong 2 bao tải) tại bờ kênh T11, tỉnh Long An, rồi chuyển đến bờ kênh T9, sắp xếp pháo vào 4 thùng carton. Sau đó, Học thuê anh C. lái ô tô chở pháo về H.Bình Chánh, với giá 1,6 triệu đồng để tiêu thụ... Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì anh C. mới biết số hàng được thuê chở là pháo lậu.

Tiếp tục mở rộng truy xét, tối cùng ngày, Công an H.Bình Chánh đã bắt giữ được Bùi Văn Thông. Trả lời về nguồn gốc số pháo lậu bán cho Học và Để, Thông khai mua của một người tên Hưng ở Campuchia với giá 11,2 triệu đồng. Việc giao dịch, mua bán trên mạng xã hội nên Thông không rõ lai lịch của người cung cấp hàng. Hiện vụ việc đang được Công an H.Bình Chánh điều tra, làm rõ.