Phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam để lừa đảo

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Lin ZheShi (42 tuổi), Lin HangZhou (27 tuổi) và Gao Cide (31 tuổi, đều là nam và quốc tịch Trung Quốc ) đang cư trú tại một căn biệt thư trên địa bàn xã Phước Kiển, H.Nhà Bè. Tại cơ quan công an, cả 3 khai đã cùng Dong HaiQun (đã bị Công an Q.1 phát hiện, đưa đi cách ly tập trung trước đó - PV) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ biên giới phía bắc từ ngày 21.3, sau đó được đưa vào TP.HCM bằng ô tô và cư trú tại đây từ ngày 25.4 đến khi bị phát hiện.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định nhóm này đang hoạt động trang web môi giới chứng khoán và tiền ảo , không có người Việt Nam tham gia. Trong đó, Lin JieNeng (28 tuổi, lực lượng chức năng đang truy tìm - PV) là kẻ cầm đầu đưa người Trung Quốc vào Việt Nam để hoạt động lừa đảo bằng hình thức huy động vốn, mua bán chứng khoán và tiền ảo. Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và phối hợp với Bộ Công an truy tìm Lin JieNeng.