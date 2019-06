Phát hiện thi thể nam thanh niên vùi trong thùng xe chở đất

Chiều nay, 25.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành điều tra làm rõ cái chết của anh Nguyễn Thế Anh (26 tuổi, trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ).Thi thể anh Thế Anh được người dân phát hiện bị vùi trong thùng một chiếc xe tải chở đất.

Theo ông Thắng, vào khoảng 8 giờ sáng nay, chiếc xe mang biển số 38C - 086.26 (chưa rõ danh tính lái xe) lấy đất từ xã Đức Đồng về để đổ san lấp mặt bằng thi công công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) tại khu vực thuộc địa phận xã Đức Long. Trong quá trình chiếc xe đổ đất xuống công trình, một số công nhân đang làm việc hốt hoảng khi phát hiện thi thể anh Anh trôi từ thùng xe xuống cùng.

Phát hiện sự việc, các công nhân đã thông báo cho Công an xã Đức Long đến bảo vệ hiện trường. Công an huyện Đức Thọ và lực lượng pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó cũng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.