Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Bạc Liêu

Sau đó người dân đã đưa nạn nhân đưa vào bờ, đồng thời trình báo sự việc cho công an địa phương. Nhận được tin báo, trưa cùng ngày, lực lượng Công an TP.Bạc Liêu phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra , làm rõ nguyên nhân.