Phát hiện xác chết dưới hầm thang máy Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Ngày 30.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá ( Kiên Giang ) cho biết đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trước đó phát hiện dưới hầm thang máy trong Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Ngày 29.4, tại thang máy lên khoa Ngoại tổng quát của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên nên kiểm tra, thì phát hiện một xác chết nằm dưới hầm của thang máy này. Qua xác minh, nạn nhân là anh Trần Minh Hiệp (36 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Châu Thành, Kiên Giang).

Theo ghi nhận ban đầu từ Cơ quan điều tra và thông tin từ gia đình, anh Hiệp có dấu hiệu của bệnh tâm thần, và khả năng dẫn đến cái chết là do anh leo lên nóc hộp kỹ thuật của thang máy, rồi rớt xuống dưới theo khe hở thang máy dẫn đến tử vong . Bước đầu cho thấy đây không phải dấu hiệu của vụ án nên công an đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng.