Phát hiện xe khách 'nhồi' thêm 17 người

Vào lúc 16 giờ hôm qua 19.2, trên QL1 đoạn qua H.Gio Linh (Quảng Trị), Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã cho dừng xe khách BS 29B-402.01 (thuộc sở hữu của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hào Quang, Nghệ An) lưu thông theo hướng bắc nam, do ông Trần Văn Đề (trú H.Yên Thành, Nghệ An) điều khiển.