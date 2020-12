'Phạt nguội' vi phạm giao thông, quyết liệt sẽ làm được

Như Thanh Niên thông tin, tại hội nghị thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai cao điểm tết năm 2021, đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết đơn vị này đang xây dựng đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Dự kiến, cuối tháng này, lãnh đạo Bộ Công an sẽ thông qua đề án; sau khi được Thủ tướng chấp thuận, Cục CSGT sẽ tổ chức triển khai.