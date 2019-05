Phát triển du lịch Sơn Trà theo hướng nào?

Vùng bán đảo được mệnh danh “lá phổi xanh” của Đà Nẵng cần được phát triển theo hướng nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Theo ông Vinh, TP.Đà Nẵng cần xây dựng và đưa voọc chà vá chân nâu thành biểu tượng linh vật của Đà Nẵng để thu hút du khách. Sơn Trà cần quy hoạch thành nơi tham quan, giải trí để bảo tồn cảnh quan tự nhiên với sự đòi hỏi nghiêm ngặt về quy chế ứng xử của du khách. Cần hạn chế phương tiện cơ giới lưu thông cũng như các dự án ở thềm bờ biển tiếp giáp với núi Sơn Trà (do sẽ làm tăng nguy cơ phá hủy rạn san hô ven bờ, thay đổi dòng hải lưu...). Sơn Trà cũng được đề xuất hợp nhất với vùng biển xung quanh đến nam Hải Vân để hình thành khu dự trữ sinh quyển quốc tế (như mô hình Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An)...

“Phát triển du lịch Sơn Trà cần đảm bảo giảm thiểu tác động của du lịch đến môi trường và cung cấp các lợi ích tài chính trực tiếp cho bảo tồn. Cần quy hoạch, đánh giá và lập kế hoạch cẩn thận; du khách phải trả tiền để nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên của Sơn Trà chứ không phải bê tông, đồi trọc do sự khai thác ngắn hạn. Du lịch sinh thái sẽ tạo ra thu nhập giúp bảo tồn rừng, thiên nhiên và động vật hoang dã ở Sơn Trà”, ông Vinh nêu.

Ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), cho biết hiện các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà đều dừng lại để chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Về việc phát triển du lịch bền vững tại Sơn Trà, ông Vỹ giữ quan điểm không nên tiếp tục xây dựng các khu lưu trú và xem Sơn Trà là một khu bảo tồn, du lịch sinh thái hoàn toàn tự nhiên. Cần giữ nguyên hiện trạng, biến Sơn Trà thành nơi giáo dục cho thế hệ trẻ; học sinh tại địa phương và những nơi khác đến nghiên cứu, học tập, tạo ra những sản phẩm mà vẫn có thể tạo ra tiền.

KTS Hồ Duy Diệm (Chủ tịch Hội Bảo vệ lưu vực và dải biển VN, nguyên Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Đà Nẵng) băn khoăn: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24.1.2019 về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là NQ43) có đề cập nội dung “xây dựng khu du lịch (KDL) quốc gia Sơn Trà”, liệu có phải đồng ý cho tác động vào Sơn Trà? Theo ông Diệm, cho xây dựng KDL Sơn Trà, tức sẽ cho xây 5.600 cơ sở lưu trú, dẫn đến sẽ mất 1.058 ha rừng. “Tôi kiến nghị những cơ sở lưu trú nào đã hoạt động, đã có tiếng tăm rồi vẫn giữ nguyên, còn tất cả công trình khác phải tháo dỡ. Chỉ dành Sơn Trà cho việc bảo tồn voọc, trồng rừng...”, ông Diệm nói.

Đầu năm 2017, sau khi dư luận phản ứng trước việc bán đảo Sơn Trà bị cày xới để xây dựng dự án KDL nghỉ dưỡng, UBND TP.Đà Nẵng đã rà soát và nêu quan điểm phát triển KDL quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - tâm linh...

Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, UBND TP.Đà Nẵng khẳng định bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ. Do vậy, TP đã đưa ra các nguyên tắc cụ thể. Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, phải đảm bảo an ninh quốc phòng, trong đó các dự án tại bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện; không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh. Thứ ba, phải coi trọng đa dạng sinh học, không ảnh hưởng đến khu vực được các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài voọc chà vá chân nâu xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía bắc và đông bắc của bán đảo Sơn Trà. Công trình xây dựng phải tuân thủ quy chế quản lý đặc thù và hài hòa môi trường tự nhiên sinh thái. Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án.