Phật tử xúc động với tang lễ giản đơn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Từ Quảng Trị, Đại đức Thích Trí Năng, một người con của Huế, khi hay tin vị Đại lão Hòa thượng viên tịch, thầy đã có bài văn tế cảm động, trong đó có đoạn: "Hỡi ôi! Cánh Hạc quy Tây/Thốn tâm kính cảm/Bậc thượng thừa xã bỏ báo thân/Lời di huấn rúng động/Không lại hoàn không/Có chi đâu mà phải thương sầu khóc tiễn/Một bát nhang cũng không/Thân tứ đại quay về tứ đại"...

Một tu sĩ tụng niệm trong lễ cúng cơm ĐÌNH TOÀN

Một nữ Phật tử cầu nguyện trong lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN

Phật tử xem thông báo và di huấn về tang lễ giản đơn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN

Theo thông tin từ Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, mặc dù di huấn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang thì sau chừng 6 giờ viên tịch, thi hài ngài sẽ được đưa lên xe tang để mang đi hỏa thiêu (tại Đà Nẵng - PV); sau đó đưa tro cốt trở về Huế, nhưng môn đồ pháp quyến vẫn để linh cữu của ngài quàn tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế thêm 3 ngày để phật tử, người dân đến hành lễ tiễn biệt.Như Thanh Niên đã thông tin, do niên cao, lạp trưởng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút tối 8.11.2019 (nhằm ngày 12.10 năm Kỷ Hợi), tại phương trượng chùa Từ Đàm, số 1 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp (tuổi công đức tu hành).Xuất gia khi 13 tuổi (năm 1936) Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa, sám pháp, luận sớ của chư vị Bồ - tát, chư Tổ sư và hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo Chánh pháp.