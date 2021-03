Phẫu thuật thẩm mỹ không phép 'núp bóng' nha khoa giữa trung tâm Q.3, TP.HCM

Tiếp đoàn kiểm tra là ông Lương Ngọc Hà, người quản lý của cơ sở đã xuất trình giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 9.12,2020; Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt của bác sĩ Phạm Lê Cẩm Linh (do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 15.10.2015); Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 29.1.2021, do bác sĩ Phạm Lê Cẩm Linh là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người quản lý cơ sở không xuất trình được những giấy tờ khác có liên quan đến cung cấp dịch vụ thẩm mỹ