Phó bí thư Thành ủy Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bị cách hết chức vụ trong Đảng

Điều tra vụ án sai phạm đất đai ở Phan Thiết Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Hồ Lâm - giám đốc; thi hành kỉ luật hình thức giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh - Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, do liên quan đến sai phạm đất đai tại TP.Phan Thiết. Như Thanh Niên đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi, Trưởng phòng TN-MT Phạm Thanh Thái và chuyên viên Lê Hoàng Anh Tân để điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP.Phan Thiết.