Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang báo cáo vụ việc con trai nghiện ma túy

Ông Ngữ cho biết, ngày 14.1 khi có thông tin Võ Quang Trường (32 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) "tổ chức cờ bạc nhận 15 - 50% tiền bảo kê gây mất trật tự địa phương", các ban ngành trong ngày đã họp khẩn.

Trong cuộc họp, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khẳng định hoàn toàn không có chuyện Công an H.Phú Tân xử phạt hành chính ông Trường 14 lần trong năm liên quan đến chơi cờ bạc.

Ông Tư khẳng định, nếu công an huyện xử phạt như vậy là vi phạm luật sẽ bị cách chức và khởi tố các lãnh đạo các công an huyện.

Ông Ngữ cho biết, mới nhất là bắt vụ đá gà ăn tiền ngày 5.1 tại H.Phú Tân gồm 34 người thì cũng có thông tin ông Trường đứng phía sau tổ chức. Tuy nhiên, công an lấy lời khai 34 con bạc đều không ghi nhận được lời khai ông Võ Quang Trường tham gia hay tổ chức trường gà.

Ông Ngữ cũng cho biết, liên quan đến việc ông Quang Trường nghiện ngập, ông Võ Anh Kiệt đã chủ động báo cáo trong cuộc họp kiểm điểm cá nhân năm 2017 với Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ông Kiệt cũng đã báo việc đưa con trai đi cai nghiện nhưng không thành công… Trong cuộc họp, ông Võ Anh Kiệt hứa sẽ khắc phục, cố gắng giáo dục con trai tốt hơn.

Ông Ngữ thông tin: “Trong cuộc họp kiểm điểm cá nhân năm 2018 tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sẽ tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Võ Anh Kiệt sẽ báo cáo kết quả khắc phục hạn chế này trong 1 năm qua như thế nào, trong đó có liên quan vụ việc con trai của ông Kiệt”.