Phó chánh thanh tra Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Đại tá Trần Hải Quân đã trải qua nhiều vị trí tại các đơn vị, trong đó có hơn 23 năm công tác ở lĩnh vực phòng chống tội phạm. Từng giữ chức vụ Trưởng Công an H.Đông Anh (Hà Nội), Chánh Thanh tra và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an TP.Hà Nội) và giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra Bộ Công an từ tháng 5.2018 đến khi được điều động.

Trong thời gian công tác, ông Trần Hải Quân được tặng thưởng nhiều danh hiệu, như: huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, huân chương Chiến công hạng Ba, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân…

Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Trần Hải Quân cho biết sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sắc, hiệu quả; tích cực chủ động, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định và triển khai thực hiện những công tác trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình tin cậy, giao phó.