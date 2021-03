Phó chủ tịch HĐND huyện xây nhà lấn chiếm đất công

Dự kiến vài ngày tới, Ban Chấp hành Huyện ủy Phước Long sẽ triển khai kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Tuấn.

Phần đất này do UBND xã Vĩnh Thanh quản lý. Năm 1998, ông tiến hành xây dựng nhà ở. Do phần đất cặp lộ giới nên khi xây dựng nhà ông đã xây lùi ra phía sau phần đất đã mua. Diện tích đất mua hơn 60 m, nhưng ông chỉ xây dựng nhà hơn 40 m. Tuy nhiên, do xây nhà cách xa lộ giới đã lấn chiếm phần đất công của xã khoảng 18 m