Phó chủ tịch xã lấn chiếm rồi hợp thức hóa 1.000 m2 đất

Ngày 20.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An (H.Phù Mỹ, Bình Định).

Theo kết luận thanh, việc người dân phản ảnh về trường hợp hộ ông Phan Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ An, lấn chiếm để sử dụng thửa đất có diện tích 1.000 m(gồm 200 mđất ở và 800 mđất vườn) tại thôn Xuân Bình là đúng. Đây là thửa đất có nguồn gốc do UBND xã Mỹ An quản lý. Năm 2011, ông Dũng đã lấn chiếm và lợi dụng chính sách giãn dân của Dự án kinh tế mới Đông Trà Ổ để hợp thức hóa hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm luật đất đai.