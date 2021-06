Phó cục trưởng Hải quan An Giang bị kỷ luật

Chiều 4.6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết nơi đây đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang, do vi phạm các quy định của Đảng.

Theo UBKT Tỉnh ủy An Giang, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang nhưng ông Bửu không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách. Vi phạm quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan. Không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

Những vi phạm của ông Bửu gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi ông Bửu sinh hoạt, công tác.