Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Ngày 1.6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tại buổi công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 1.6.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với đại tá Nguyễn Văn Viện kể từ ngày 1.6.

Đại tá Nguyễn Văn Viện (54 tuổi), trưởng thành từ cơ sở, từng công tác ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu rồi được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội tháng 4.2018.

Cũng tại buổi lễ công bố, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1.6 đối với trung tướng Phạm Văn Các

Trung tướng Phạm Văn Các được điều động giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 6.8.2018, sau khi Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, cấp tổng cục bị giải tán, trung tướng Phạm Văn Các từ vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng C04.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng C04, trung tướng Phạm Văn Các đã chỉ đạo điều tra, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, số lượng lớn, có vụ thu giữ hàng nghìn bánh heroin, hàng tấn ma túy tổng hợp.