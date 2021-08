Phó giám đốc Sở KH-ĐT Thái Nguyên phải giải trình vụ bị 'tố' sàm sỡ nữ nhân viên

Theo ông Hoàng Văn Hùng, khi công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ông Đào Duy Anh phải giải trình sự việc để làm rõ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ công bố khi có kết luận chính thức. Cá nhân ông Đào Duy Anh đã có tường trình với lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên, trong đó ông Anh thừa nhận về những hành vi không đúng và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Ông Đào Duy Anh có liên quan trực tiếp đến vụ việc xảy ra với chị N.T.T, nữ cán bộ Phòng Thẩm định, Đấu thầu và Giám sát, Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 3.8, ông Anh gọi chị T. sang phòng làm việc, sau đó đụng chạm vào cơ thể nữ cán bộ, khiến người này phản kháng, chạy ra ngoài. Sau khi trở lại phòng làm việc, chị T. có thông tin về sự việc cho một số đồng nghiệp cùng cơ quan. Cùng ngày, nữ cán bộ này có đơn trình báo gửi Công an TP.Thái Nguyên.

Trong thông báo sáng 6.8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 20 giờ ngày 3.8, Công an TP.Thái Nguyên nhận được đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của chị N.T.T, là cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên.