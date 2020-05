Phó hiệu trưởng nâng điểm thi: 'Đây xem đi, có cả phòng PA83, lo gì'

"Bây giờ vào đây rồi không làm không được"

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, nguyên chuyên viên phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, cho biết trước 30.6, thời điểm bắt đầu chấm thi, ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình), đã nhiều lần dụ dỗ để mình yên tâm với việc nâng điểm cho thí sinh.

"Anh Tuấn đưa cho tôi cả danh sách, nói: 'Đây xem đi, có cả phòng PA83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ - phóng viên) tỉnh, lo gì'. Ý nói là có chống lưng. Tôi nhìn sang thì thấy có chữ Chất (bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng PA83 tỉnh Hòa Bình - phóng viên)", bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn nói và cho biết, lúc đầu rất lo sợ, không muốn làm.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cũng khai, trong một lần bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn rủ rê, thuyết phục, 2 người đã cãi nhau ngay tại phòng làm việc. Ông Đỗ Mạnh Tuấn đã nói: "Bây giờ vào đây rồi không làm không được".

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, ông này và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn thân thiết từ lâu. Chính ông Đỗ Mạnh Tuấn là người đã giới thiệu, đưa ông Nguyễn Khắc Tuấn về làm chuyên viên tại phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình thay cho ông Đỗ Mạnh Tuấn khi ông này về làm phó hiệu trưởng tại Lạc Thủy.

"Khi tôi mới lên Sở GD-ĐT làm việc, tôi ở cùng nhà anh Tuấn. Sau đó, anh ấy về làm hiệu phó, có nói tôi cứ ở nhà để trông giúp nhà cho anh ấy. Hai anh em thân thiết nên vì tình cảm tôi đã nghe theo lời của anh Tuấn", bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn khai tại tòa.

Theo cáo trạng, vào các ngày 30.6 - 3.7 (thời gian chấm thi trắc nghiệm), chính bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn là 2 người đã dùng chìa khóa do ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đưa để mở khóa vào phòng chấm thi trắc nghiệm để sửa bài, nâng điểm 145 bài thi của 58 thí sinh theo danh sách do ông Vinh cung cấp từ trước.

Cáo trạng cáo buộc, sau khi can thiệp nâng điểm bài thi, quá trình chấm thi, ông Đỗ Mạnh Tuấn phát hiện có một số bài thi của thí sinh mặc dù đã được sửa chữa, can thiệp nâng điểm trước đó nhưng số điểm nâng chưa đạt yêu cầu, nên tiếp tục can thiệp nâng điểm cho các bài thi này, sau đó dùng máy tính quét lại bài thi (tập bài thi), ghi đè lên file ảnh đã quét, đổi ngày giờ trên máy tính và gửi kết quả chấm thi về Bộ GD-ĐT.

Kết thúc việc chấm thi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đưa chìa khóa phòng 504 cho bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn để ông Nguyễn Khắc Tuấn chuyển lại cho ông Vinh.

Thanh tra viên Sở GD-ĐT phủ nhận chuyển mã phách "người nhà lãnh đạo"

Cũng khai tại tòa, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Trưởng phòng Khảo thí (phụ trách tổ chấm thi môn tự luận) , khẳng định đã nhận danh sách mã phách kèm theo mức điểm yêu cầu, ghi chú mối quan hệ do ông Nguyễn Quang Vinh chuyển thông qua thanh tra viên Sở GD-ĐT là Phạm Trung Thành sau đó chuyển cho các tổ trưởng tổ chấm thi yêu cầu các giám khảo chấm theo mức điểm yêu cầu của 20 bài thi.

Tuy nhiên, khai tại tòa với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, ông Phạm Trung Thành khẳng định không nhận danh sách mã phách nào từ ông Vinh và cũng không hề chuyển mã phách nào cho bà Liên.

"Tôi không nhận bất kỳ mã phách của ai và chuyển cho chị Liên bất kỳ mã phách nào. Từ khi coi thi xong tới khi chấm thi xong thì tôi không gặp bị cáo Vinh một lần nào, không nhận mã phách một lần nào nên không thể chuyển mã phách đó", ông Thành khai.

Theo thanh tra viên của Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, bị cáo Liên khai thời điểm nhận mã phách là tại phòng quản lý bài thi tự luận nhưng ông Thành chỉ 1 lần duy nhất tới đây nhưng có công an và bị cáo Nguyễn Quang Vinh đi cùng.

"Trong tất cả thời gian chấm thi 6 - 7 ngày tôi không tới phòng này vì lúc nào cũng có công an quản lý, theo dõi. Cơ quan điều tra có thể xác minh qua công an giám sát tại phòng này. Tôi khẳng định không chuyển mã phách nào cho chị Liên", ông Trung nhiều lần khẳng định.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo ông Đỗ Mạnh Tuấn sinh mã phách trái quy định để lấy thông tin mã phách thí sinh cần nâng điểm bài thi môn tự luận, sau đó giao cho bà Diệp Thị Hồng Liên để bà này can thiệp chấm nâng điểm bài thi cho 20 thí sinh.

Bà Liên sau đó đã chỉ đạo 3 tổ trưởng tổ chấm thi là Nguyễn Thị Thu Loan (Tổ trưởng Tổ 1), Nguyễn Thị Hồng Chung (Tổ trưởng Tổ 2) và Bùi Thanh Trà (Tổ trưởng Tổ 3) can thiệp nâng điểm cho 20 thí sinh từ 1,25 đến 4,5 điểm.

Các tổ trưởng chuyển mã phách và điểm yêu cầu cho cán bộ chấm thi chấm theo, hoặc có trường hợp tổ trưởng ghi điểm trực tiếp vào bài thi để cán bộ chấm thi ký hợp thức, không phải chấm lại…