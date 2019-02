Phó phòng ngân hàng cuồng sát người thân bị khởi tố tội giết người

Chiều 17.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, phó phòng kinh doanh tại một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An; ngụ xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. Sau khi được phẫu thuật và điều trị vết thương ở bụng do tự sát không thành, hiện sức khỏe Tuấn đã khá ổn định. Cơ quan điều tra đã gửi mẫu máu của nghi phạm Tuấn để xét nghiệm ma túy nhưng hiện chưa có kết quả.